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16 июня, 10:43

Примерявший военную форму Израиля Моргенштерн* укрылся в бункере от ракет Ирана и выложил видео

Моргенштерн* опубликовал видео из израильского бункера во время обстрела Ирана

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / morgen_shtern

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / morgen_shtern

Российский рэпер Моргенштерн*, который сейчас находится в Израиле, выложил ролик, снятый в бомбоубежище во время одного из иранских обстрелов. Видео опубликовано на личном ресурсе артиста.

Моргенштерн* в израильском бункере во время обстрела. Видео © Моргенштерн*

На кадрах можно разглядеть только лицо певца — с него, к слову, никуда не делись татуировки, которые он вроде как свёл. На фоне слышны сирены и звуки взрывов. После этого в Сети припомнили рэперу снимки, сделанные в 2024 году: там он облачён в израильскую военную форму и держит в руках винтовку.

«Нормально», — с улыбкой говорит Моргенштерн* после серии разрывов.

Свёл «дьявольское» тату и отправился в рехаб: С Моргенштерна* могут снять статус иноагента
Свёл «дьявольское» тату и отправился в рехаб: С Моргенштерна* могут снять статус иноагента

Напомним, что июнь ознаменовался для Моргенштерна* началом «новой жизни» — в начале месяца рэпер покинул рехаб спустя пять месяцев лечения. Артист признал, что избавиться от зависимостей оказалось не так просто, как он надеялся, но всё равно назвал курс успешным и это лишь первый шаг на пути к правильному образу жизни. Едва ли начало военного конфликта между Ираном и Израилем входило в его планы.

* Включён в список иностранных агентов Минюста России.

Юрий Лысенко
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