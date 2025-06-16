Примерявший военную форму Израиля Моргенштерн* укрылся в бункере от ракет Ирана и выложил видео
Моргенштерн* опубликовал видео из израильского бункера во время обстрела Ирана
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / morgen_shtern
Российский рэпер Моргенштерн*, который сейчас находится в Израиле, выложил ролик, снятый в бомбоубежище во время одного из иранских обстрелов. Видео опубликовано на личном ресурсе артиста.
Моргенштерн* в израильском бункере во время обстрела. Видео © Моргенштерн*
На кадрах можно разглядеть только лицо певца — с него, к слову, никуда не делись татуировки, которые он вроде как свёл. На фоне слышны сирены и звуки взрывов. После этого в Сети припомнили рэперу снимки, сделанные в 2024 году: там он облачён в израильскую военную форму и держит в руках винтовку.
«Нормально», — с улыбкой говорит Моргенштерн* после серии разрывов.
Напомним, что июнь ознаменовался для Моргенштерна* началом «новой жизни» — в начале месяца рэпер покинул рехаб спустя пять месяцев лечения. Артист признал, что избавиться от зависимостей оказалось не так просто, как он надеялся, но всё равно назвал курс успешным и это лишь первый шаг на пути к правильному образу жизни. Едва ли начало военного конфликта между Ираном и Израилем входило в его планы.
* Включён в список иностранных агентов Минюста России.