Примерявший военную форму Израиля Моргенштерн* укрылся в бункере от ракет Ирана и выложил видео

Российский рэпер Моргенштерн*, который сейчас находится в Израиле, выложил ролик, снятый в бомбоубежище во время одного из иранских обстрелов. Видео опубликовано на личном ресурсе артиста.

На кадрах можно разглядеть только лицо певца — с него, к слову, никуда не делись татуировки, которые он вроде как свёл. На фоне слышны сирены и звуки взрывов. После этого в Сети припомнили рэперу снимки, сделанные в 2024 году: там он облачён в израильскую военную форму и держит в руках винтовку.