ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 13:14

На Украине заявили о появлении в рядах ВСУ «военного Трампа»

«РБК-Украина»: Командующего силами БПЛА ВСУ Бровди назвали «военным Трампом»

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Brovdi.Art

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Brovdi.Art

Нового командующего Силами беспилотных систем Украины Роберта Бровди, известного по позывному Мадьяр, прозвали «военным Трампом» из-за его деловых связей. Об этом сообщил украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в интервью «РБК-Украина».

«Мадьяр — такой себе «военный Трамп», выходец из бизнеса, хотя способный с точки зрения организации процессов», — заявил Романенко.

Несколько собеседников издания отметили, что у Бровди гораздо меньше военного опыта по сравнению с бывшим руководителем сил БПЛА Украины Вадимом Сухаревским, но, по их мнению, он хорошо умеет выстраивать коммуникацию и обладает организаторскими способностями. Инсайдеры добавили, что новая должность Бровди связана с менеджментом, и предположили, что его управленческие навыки ему в этом помогут.

Как криминальный бизнесмен Мадьяр зарабатывает под Соледаром
Как криминальный бизнесмен Мадьяр зарабатывает под Соледаром

Как ранее стало известно, ВСУ пытаются спасти обстановку на фронте, сделав ставку на новые кадры. Командующим Силами беспилотных систем стал нацист и бизнесмен Роберт Бровди (Мадьяр). Чем известен этот каратель — в материале Life.ru.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar