На Украине заявили о появлении в рядах ВСУ «военного Трампа»
«РБК-Украина»: Командующего силами БПЛА ВСУ Бровди назвали «военным Трампом»
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Нового командующего Силами беспилотных систем Украины Роберта Бровди, известного по позывному Мадьяр, прозвали «военным Трампом» из-за его деловых связей. Об этом сообщил украинский генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в интервью «РБК-Украина».
«Мадьяр — такой себе «военный Трамп», выходец из бизнеса, хотя способный с точки зрения организации процессов», — заявил Романенко.
Несколько собеседников издания отметили, что у Бровди гораздо меньше военного опыта по сравнению с бывшим руководителем сил БПЛА Украины Вадимом Сухаревским, но, по их мнению, он хорошо умеет выстраивать коммуникацию и обладает организаторскими способностями. Инсайдеры добавили, что новая должность Бровди связана с менеджментом, и предположили, что его управленческие навыки ему в этом помогут.
Как ранее стало известно, ВСУ пытаются спасти обстановку на фронте, сделав ставку на новые кадры. Командующим Силами беспилотных систем стал нацист и бизнесмен Роберт Бровди (Мадьяр). Чем известен этот каратель — в материале Life.ru.