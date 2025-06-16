На Украине заявили о появлении в рядах ВСУ «военного Трампа»

Несколько собеседников издания отметили, что у Бровди гораздо меньше военного опыта по сравнению с бывшим руководителем сил БПЛА Украины Вадимом Сухаревским, но, по их мнению, он хорошо умеет выстраивать коммуникацию и обладает организаторскими способностями. Инсайдеры добавили, что новая должность Бровди связана с менеджментом, и предположили, что его управленческие навыки ему в этом помогут.