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Регион
16 июня, 14:49

Посетителей придавило витриной в петербургской ювелирке

СК начал проверку после падения витрины на посетителей в магазине Петербурга

Обложка © Telegram / Питерский Следком

Обложка © Telegram / Питерский Следком

В торговом центре на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге посетителей придавило витриной. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК РФ.

СК начал проверку после падения витрины на посетителей в магазине Петербурга. Видео © Telegram / Питерский Следком

Всё случилось в воскресенье, 15 июня. Некоторые покупатели получили травмы и были госпитализированы. В настоящее время СК проводит доследственную проверку по факту возможного нарушения норм безопасности при оказании услуг.

«По данному факту следственным отделом по Кировскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении СК.

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Александра Мышляева
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