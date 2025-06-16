Синего паспорта не будет: В МВД оценили идею нового дизайна главного документа россиян
Волк: В МВД не получали указаний по созданию нового паспорта
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МВД России и другие органы федеральной исполнительной власти не разрабатывали новый дизайн российского паспорта взамен действующего. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк, комментируя частную инициативу по созданию нового варианта документа
«Министерством внутренних дел Российской Федерации, равно как и иными федеральными органами исполнительной власти, новый вид паспорта взамен действующего не разрабатывался, законодательных инициатив по указанной тематике в МВД России не поступало», — написала она.
Напомним, сегодня в Сети завирусился новый дизайн российского паспорта от частного агентства. Авторы идеи предложили объединить внутренний и заграничный паспорта, а так же встроить туда QR-код со ссылкой на персональные данные владельца. На страницах документа предлагается сделать отсылки на произведения российской культуры — современной и классической.