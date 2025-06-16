Синего паспорта не будет: В МВД оценили идею нового дизайна главного документа россиян

МВД России и другие органы федеральной исполнительной власти не разрабатывали новый дизайн российского паспорта взамен действующего. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк, комментируя частную инициативу по созданию нового варианта документа

«Министерством внутренних дел Российской Федерации, равно как и иными федеральными органами исполнительной власти, новый вид паспорта взамен действующего не разрабатывался, законодательных инициатив по указанной тематике в МВД России не поступало», — написала она.