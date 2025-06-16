20-летний зумер из Петербурга оказался в больнице после первой в жизни попытки убраться в комнате

Петербургского зумера госпитализировали после попытки убраться в комнате — он наглотался пыли и чуть не умер. Об этом сообщает Mash.

20-летний парень впервые решил навести порядок в своей комнате после многолетнего запустения — по словам его матери, там уже могла бы образоваться экосистема. Первые шаги дались неплохо: он собрал разбросанные носки, выкинул гору пустых пачек от чипсов и даже заправил кровать.

Но на этапе борьбы с пылью его ждал провал. Молодой человек решил почистить пылесос, но вместо этого вдохнул полный лёгкие содержимого мешка — ему стало плохо, пошла кровь из носа и рта. Испуганная мать вызвала скорую.

Врачи диагностировали сильное повреждение слизистых и риск пневмонии. Теперь ему предстоит две недели лечиться, чтобы избежать осложнений.