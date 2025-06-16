20-летний зумер из Петербурга оказался в больнице после первой в жизни попытки убраться в комнате
20-летний петербуржец попал в больницу с поражением лёгких после чистки пылесоса
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Петербургского зумера госпитализировали после попытки убраться в комнате — он наглотался пыли и чуть не умер. Об этом сообщает Mash.
20-летний парень впервые решил навести порядок в своей комнате после многолетнего запустения — по словам его матери, там уже могла бы образоваться экосистема. Первые шаги дались неплохо: он собрал разбросанные носки, выкинул гору пустых пачек от чипсов и даже заправил кровать.
Но на этапе борьбы с пылью его ждал провал. Молодой человек решил почистить пылесос, но вместо этого вдохнул полный лёгкие содержимого мешка — ему стало плохо, пошла кровь из носа и рта. Испуганная мать вызвала скорую.
Врачи диагностировали сильное повреждение слизистых и риск пневмонии. Теперь ему предстоит две недели лечиться, чтобы избежать осложнений.
Ранее Life.ru сообщал, что в Петербурге госпитализировали девочку из-за отравления таблетками от шизофрении. По предварительным данным, 14-летняя школьница ошибочно приняла завышенную дозу препарата. Ранее врачи приписали девочке принимать средство от шизофрении. Состояние школьницы остаётся крайне тяжёлым.