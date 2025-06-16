В Госдуме предложили повысить маткапитал за третьего и последующих детей
Депутат Останина внесла в Госдуму законопроект о повышении размера маткапитала
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При рождении третьего и каждого следующего ребёнка родители должны получать повышенную на 25% сумму по сравнению с предыдущей выплатой в рамках материнского капитала. Такой законопроект внесла в Госдуму депутат от КПРФ Нина Останина, возглавляющая Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
«Представляется необходимым изменить концепцию предоставления материнского капитала так, чтобы рождение каждого последующего ребёнка (третьего, четвёртого и так далее) влекло за собой повторную выплату материнского капитала в размере, превышающем предыдущую сумму на 25%. Такой подход заложен в основу проекта федерального закона», — говорится в пояснительной записке.
Планируемые изменения касаются статьи 6 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Как поясняет депутат Останина, в настоящее время материнский капитал выплачивается в двух вариантах: базовый размер предусмотрен для семей с первым ребёнком или тех, кто получил выплату до 2020 года, а повышенный — для второго или третьего ребёнка, если право на капитал ранее не использовалось.
Однако повышенный размер выплаты представляет собой лишь незначительную доплату к базовой сумме. Например, в 2025 году при рождении первого ребёнка семья получит 690,3 тысячи рублей, а за второго ребёнка — дополнительно 222,2 тысячи рублей, что в сумме составит 912,2 тысячи. рублей. По мнению Останиной, такая система недостаточно эффективна. Она не способствует значительному повышению рождаемости вторых детей, несмотря на расходование бюджетных средств.
Ранее Life.ru сообщал, что глава государства Владимир Путин подписал указ, который способствует существенному упрощению и ускорению процедуры получения материнского капитала. Главным нововведением станет создание единой цифровой платформы «Социальное казначейство». Эта система полностью автоматизирует процесс предоставления социальных выплат — от подачи заявления до перечисления средств.