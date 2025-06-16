ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 14:53

В Госдуме предложили повысить маткапитал за третьего и последующих детей

Депутат Останина внесла в Госдуму законопроект о повышении размера маткапитала

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SabOlga

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SabOlga

При рождении третьего и каждого следующего ребёнка родители должны получать повышенную на 25% сумму по сравнению с предыдущей выплатой в рамках материнского капитала. Такой законопроект внесла в Госдуму депутат от КПРФ Нина Останина, возглавляющая Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

«Представляется необходимым изменить концепцию предоставления материнского капитала так, чтобы рождение каждого последующего ребёнка (третьего, четвёртого и так далее) влекло за собой повторную выплату материнского капитала в размере, превышающем предыдущую сумму на 25%. Такой подход заложен в основу проекта федерального закона», — говорится в пояснительной записке.

Планируемые изменения касаются статьи 6 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Как поясняет депутат Останина, в настоящее время материнский капитал выплачивается в двух вариантах: базовый размер предусмотрен для семей с первым ребёнком или тех, кто получил выплату до 2020 года, а повышенный — для второго или третьего ребёнка, если право на капитал ранее не использовалось.

Однако повышенный размер выплаты представляет собой лишь незначительную доплату к базовой сумме. Например, в 2025 году при рождении первого ребёнка семья получит 690,3 тысячи рублей, а за второго ребёнка — дополнительно 222,2 тысячи рублей, что в сумме составит 912,2 тысячи. рублей. По мнению Останиной, такая система недостаточно эффективна. Она не способствует значительному повышению рождаемости вторых детей, несмотря на расходование бюджетных средств.

В Госдуме предложили увеличить маткапитал за рождение первого ребёнка до 24 лет
В Госдуме предложили увеличить маткапитал за рождение первого ребёнка до 24 лет

Ранее Life.ru сообщал, что глава государства Владимир Путин подписал указ, который способствует существенному упрощению и ускорению процедуры получения материнского капитала. Главным нововведением станет создание единой цифровой платформы «Социальное казначейство». Эта система полностью автоматизирует процесс предоставления социальных выплат — от подачи заявления до перечисления средств.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar