Дожди и облачность: Синоптик предрёк холодную неделю в Москве и Подмосковье

В Москве и Подмосковье с 17 числа ожидаются дожди и облачность. Ночью температура воздуха может опускаться до плюс шести градусов, рассказал синоптик Александр Ильин. Уже во вторник местами в Московском регионе пройдут кратковременные дожди.

«Температура ночью в Москве +12…+14 градусов, по области +9...+14 градусов, днём в Москве +22…+24 градуса, по области +19...+24 градуса. Ветер восточный, 2-7 метров в секунду», — указал синоптик в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

В среду, 18 июня, в столице температура воздуха опустится до плюс 15 градусов ночью, днём немного поднимется — до плюс 22 градусов. Практически аналогичная история в Подмосковье. Ильин дополнил, что 19 июня ожидается дождь с грозой. Ночью градусники термометра покажут плюс 14 градусов в Москве.

«Днём в Москве +17…+19 градусов, по области +14...+19 градусов. Ветер юго-западный, западный, 5-10 метров в секунду, днём местами порывы до 15 метров в секунду», — отметил эксперт.

В пятницу станет ещё холоднее. Ночью температура воздуха упадёт до плюс 11 градусов, а днём будет плюс 18.