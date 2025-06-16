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16 июня, 14:50

Главная спасительница Украины взбунтовалась против «бездумной помощи» стране

Myśl Polska: Жители Польши выступили против оплаты украинских кредитов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wiola Wiaderek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wiola Wiaderek

Жители Польши выражают недовольство политикой поддержки Украины и не желают, чтобы нынешнее правительство страны продолжало отдавать приоритет интересам Незалежной. Об этом сообщает издание Myśl Polska.

«Ещё до того, как Украина попросила Еврокомиссию организовать помощь других членов ЕС, Польша в инициативном порядке бросилась раньше всех оплачивать киевские кредиты (...) Большинство поляков выступают против дальнейшей бездумной помощи Украине», — отмечается в материале.

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Ранее Life.ru сообщал, что экономические вливания от пребывания украинцев в Польше значительно превысили связанные с этим затраты. Например, в 2024 году выходцы из Украины обеспечили поступления в польскую экономику в размере 22,7 миллиарда евро, что в восемь раз больше расходов на предоставление услуг переселенцам.

Наталья Афонина
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