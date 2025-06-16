«Крадут наше будущее»: Испанцы провели массовую акцию против туристов
Catalan News: В Испании прошла массовая антитуристическая акция
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Жители Испании выразили своё недовольство туристами и организовали массовую акцию протеста, призывая их вернуться домой. Об этом сообщает Catalan News. Испанцы недовольны наплывом гостей из-за жилищного кризиса и неприемлемого поведения путешественников.
Масштабная антитуристическая демонстрация с лозунгом «Туризм крадёт наш хлеб, дома и будущее» прошла 15 июня в Барселоне и других популярных туристических местах. Люди выходили с плакатами, на которых написано «Ещё одним туристом больше, одним соседом меньше» и «Турист, иди домой».
Согласно данным полиции, в акции приняло участие 600 человек, однако организаторы утверждают, что число участников достигло трёх тысяч. Протестные мероприятия также прошли на Ибице, в Пальме и Гранаде, а также в португальском Лиссабоне и нескольких городах Италии.
Ранее Life.ru уже писал о массовых протестах в Испании против избыточного туризма, особенно на Канарских островах. Участники акций выражали недовольство лозунгами: «У Канарских островов есть предел» и «Где деньги от туризма?». Демонстрации также охватили Барселону, Валенсию и Мадрид.