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16 июня, 19:23

«Приступ жуткий»: Прохор Шаляпин слопал две банки шоколадной пасты и оказался в больнице

Прохор Шаляпин попал в больницу после двух банок шоколадной пасты

Певец Прохор Шаляпин. Обложка © VK / shalyapin_official

Певец Прохор Шаляпин. Обложка © VK / shalyapin_official

Перец Прохор Шаляпин съел полкило шоколадной пасты, после чего оказался в больнице. Певец поделился этой историей в программе «Ты не поверишь!» на НТВ. По словам артиста, ему впервые пришлось вызвать скорую помощь на дом из-за резкого ухудшения самочувствия. Медики диагностировали у певца пищевое расстройство.

«Мне прям плохо было, я прям в лёжку лежал. Жрать столько сладкого нельзя. У меня пищевое расстройство. Могу напасть на еду и как будто во сне её ем, просыпаюсь и понимаю, сколько съел», — рассказал артист.

Также Шаляпин поведал, как однажды позволил себе обильное застолье. Сначала он поужинал в ресторане лобстером с вином, а дома дополнил трапезу пирожками, квашеной капустой, черешней, чипсами и снеками. Вскоре после такого гастрономического марафона певцу стало плохо.

Артиста госпитализировали. Медики диагностировали у него перегиб желчного пузыря и повышенный холестерин. Врачи назначили Шаляпину лёгкие медикаменты и порекомендовали придерживаться диеты.

«Я единственный раз в жизни вызывал скорую помощь, когда переел. У меня был приступ жуткий. Они приехали и все ждали от меня какого-то подвоха. Я перечислил, что я съел, а у них волосы дыбом встали», — вспомнил Шаляпин.

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Ранее Шаляпин опубликовал видео из больницы. Артист появился перед поклонниками с замотанной головой и синяками на лице, вызвав любопытство фанатов. В видео Шаляпин объяснил, что прошёл «уникальную процедуру» у «главного пластического хирурга страны». Специалист, который тоже мелькнул в кадре, пообещал певцу, что после операции тот станет выглядеть моложе на целых десять лет.

Александра Мышляева
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