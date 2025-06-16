«Приступ жуткий»: Прохор Шаляпин слопал две банки шоколадной пасты и оказался в больнице

Перец Прохор Шаляпин съел полкило шоколадной пасты, после чего оказался в больнице. Певец поделился этой историей в программе «Ты не поверишь!» на НТВ. По словам артиста, ему впервые пришлось вызвать скорую помощь на дом из-за резкого ухудшения самочувствия. Медики диагностировали у певца пищевое расстройство.

«Мне прям плохо было, я прям в лёжку лежал. Жрать столько сладкого нельзя. У меня пищевое расстройство. Могу напасть на еду и как будто во сне её ем, просыпаюсь и понимаю, сколько съел», — рассказал артист.

Также Шаляпин поведал, как однажды позволил себе обильное застолье. Сначала он поужинал в ресторане лобстером с вином, а дома дополнил трапезу пирожками, квашеной капустой, черешней, чипсами и снеками. Вскоре после такого гастрономического марафона певцу стало плохо.

Артиста госпитализировали. Медики диагностировали у него перегиб желчного пузыря и повышенный холестерин. Врачи назначили Шаляпину лёгкие медикаменты и порекомендовали придерживаться диеты.

«Я единственный раз в жизни вызывал скорую помощь, когда переел. У меня был приступ жуткий. Они приехали и все ждали от меня какого-то подвоха. Я перечислил, что я съел, а у них волосы дыбом встали», — вспомнил Шаляпин.