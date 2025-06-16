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16 июня, 15:06

Пшено в России стало лидером по росту цен среди круп, подорожав на 9%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ratmaner

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ratmaner

Пшено стало лидером по росту цен среди круп в России, только за последний год его стоимость увеличилась на девять процентов. Это является самым высоким показателем в данной категории, сообщает «Постньюс», ознакомившийся с результатами исследования сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр».

На данный момент средняя цена за упаковку весом 800 грамм равняется 88 рублям. В целом цены на крупы демонстрируют устойчивость, однако помимо пшена, наблюдается рост цен на рис (5%), перловку (1%) и гречку (1%). Единственным исключением стал булгур, стоимость упаковки 800 грамм которого снизилась на два процента и составила в среднем 153 рубля.

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Ранее Life.ru рассказал, что в России на 20 процентов подорожало вино, ценник подскочил на импортные напитки. Например, за бутылочку Urban Riesling придётся выложить 2490 рублей вместо 1890 рублей. Подорожало и красное вино: Chianti, Conti Serristori до этого продавались по 1490 рублей, сейчас — по 1890 рублей.

Наталья Афонина
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