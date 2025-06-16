Пшено в России стало лидером по росту цен среди круп, подорожав на 9%

Пшено стало лидером по росту цен среди круп в России, только за последний год его стоимость увеличилась на девять процентов. Это является самым высоким показателем в данной категории, сообщает «Постньюс», ознакомившийся с результатами исследования сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр».

На данный момент средняя цена за упаковку весом 800 грамм равняется 88 рублям. В целом цены на крупы демонстрируют устойчивость, однако помимо пшена, наблюдается рост цен на рис (5%), перловку (1%) и гречку (1%). Единственным исключением стал булгур, стоимость упаковки 800 грамм которого снизилась на два процента и составила в среднем 153 рубля.