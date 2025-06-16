Командир ВСУ на самом сложном для них направлении занемог через полгода после назначения и ушёл в отставку
Генерал-майор Николюк сменил Тарнавского на посту командира ОТГ ВСУ «Донецк»
Александр Тарнавский. Обложка © wikipedia.org / Министерство обороны Украины
Новым командиром оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ «Донецк» на замену генералу Александру Тарнавскому назначен генерал-майор Виктор Николюк. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на осведомлённые источники.
Сообщается, что причиной отставки Тарнавского стали проблемы со здоровьем. Группировка «Донецк» ведёт боевые действия на наиболее напряжённых участков фронта, включая Покровское и Константиновское направления, а также на границе Днепропетровской области. Назначение нового командующего происходит в условиях продолжающихся активных боевых действий на этих территориях.
Напомним, что сам Александр Тарнавский руководил ОТГ «Донецк» с декабря 2024 года. Тогда он пришёл на замену генералу Александру Луценко. В Раде называли это хорошим кадровым решением.