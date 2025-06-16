Командир ВСУ на самом сложном для них направлении занемог через полгода после назначения и ушёл в отставку

Новым командиром оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ «Донецк» на замену генералу Александру Тарнавскому назначен генерал-майор Виктор Николюк. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на осведомлённые источники.

Сообщается, что причиной отставки Тарнавского стали проблемы со здоровьем. Группировка «Донецк» ведёт боевые действия на наиболее напряжённых участков фронта, включая Покровское и Константиновское направления, а также на границе Днепропетровской области. Назначение нового командующего происходит в условиях продолжающихся активных боевых действий на этих территориях.