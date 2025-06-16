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Регион
16 июня, 16:02

С «Локомотива» сняли ограничения на регистрацию игроков

SHOT: РФС отменил ограничение на лицензирование игроков для «Локомотива»

Футболисты «Локомотива». Обложка © VK / ФК «Локомотив»

Футболисты «Локомотива». Обложка © VK / ФК «Локомотив»

С «Локомотива» сняли ограничения на регистрацию футболистов. Об этом сообщает SHOT.

Телеграм-канал пишет, что отменены «ограничения на лицензирование игроков» в одной из внутренних систем РФС.

Причина «трансферного бана» неизвестна. Среди вариантов: техническая ошибка, недосмотр кого-то из сотрудников или другая невынесенная в публичное поле причина.

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Напомним, ранее SHOT сообщал, что РФС запретил «Локомотиву» регистрировать новых футболистов. Утверждалось, что это произошло из-за нарушений в документах на лицензирование.

Юрий Лысенко
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