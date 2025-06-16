С «Локомотива» сняли ограничения на регистрацию игроков

С «Локомотива» сняли ограничения на регистрацию футболистов. Об этом сообщает SHOT.

Телеграм-канал пишет, что отменены «ограничения на лицензирование игроков» в одной из внутренних систем РФС.

Причина «трансферного бана» неизвестна. Среди вариантов: техническая ошибка, недосмотр кого-то из сотрудников или другая невынесенная в публичное поле причина.