С «Локомотива» сняли ограничения на регистрацию игроков
SHOT: РФС отменил ограничение на лицензирование игроков для «Локомотива»
Футболисты «Локомотива». Обложка © VK / ФК «Локомотив»
С «Локомотива» сняли ограничения на регистрацию футболистов. Об этом сообщает SHOT.
Телеграм-канал пишет, что отменены «ограничения на лицензирование игроков» в одной из внутренних систем РФС.
Причина «трансферного бана» неизвестна. Среди вариантов: техническая ошибка, недосмотр кого-то из сотрудников или другая невынесенная в публичное поле причина.
Напомним, ранее SHOT сообщал, что РФС запретил «Локомотиву» регистрировать новых футболистов. Утверждалось, что это произошло из-за нарушений в документах на лицензирование.