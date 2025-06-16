«Символ счастливого детства: Путин поздравил «Артек» со 100-летним юбилеем

«Артек» спустя век своего существования остаётся символом счастливого детства и крепкой дружбы. Об этом сказал президент России Владимир Путин в своём видеообращении в честь 100-летия детского лагеря.

Владимир Путин поздравил «Артек» со 100-летием. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Первый в отечественной истории лагерь для отдыха и оздоровления школьников, он был и остаётся одним из главных символов счастливого детства и крепкой дружбы. <…> Сохраняя свою неповторимую атмосферу, за последние годы «Артек» буквально преобразился, стал современной, устремлённой в будущее площадкой, где каждый может найти себе дело по душе», — отметил российский лидер.

Созданный в 1925 году, он пережил разные эпохи, сохранив свои лучшие традиции. Сегодня Артек — это современный международный детский центр, оснащённый по последнему слову техники, где сохраняются и развиваются лучшие педагогические традиции. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году центр получил новый импульс развития, став символом преемственности поколений и непреходящих ценностей детства. Артек остаётся местом, где каждый ребёнок может раскрыть свой потенциал, где бережно хранят историю и смело смотрят в будущее.