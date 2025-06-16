В WhatsApp впервые появится реклама и монетизация

Мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской) объявил о запуске системы монетизации. Это первый случай в истории приложения, когда в нём появятся платные услуги и реклама.

Согласно заявлению компании, пользователям станут доступны платные подписки на каналы с эксклюзивным контентом. Администраторы каналов получат специальные инструменты для повышения их видимости, хотя подробности работы этих механизмов пока не раскрываются. В разделе «Статус» начнут появляться рекламные объявления с возможностью сразу начать диалог с рекламодателем.

Особенностью новой системы станет персонализированная реклама, которая будет подбираться на основе страны пользователя, языка и его подписок на каналы. По данным «Кода Дурова», реклама в мессенджере не будет отображаться у пользователей из России. В настоящее время нововведения проходят тестирование в ограниченном числе регионов.

Примечательно, что WhatsApp долгое время оставался одним из немногих популярных мессенджеров без встроенной рекламы. Решение о монетизации знаменует важное изменение в политике сервиса, который изначально позиционировался как полностью бесплатная платформа для общения.

Ранее в Сети появились слухи о планах российского руководства заблокировать или замедлить мессенджер Telegram. Корреспондент Life.ru спросил об этом у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, и он ответил, что лично ему о подобных планах ничего не известно.