Семья из Одессы приехала в Израиль лечить дочь и погибла от ракетного удара

В Израиле погибла семья из Одессы, которая приехала в Бат-Ям для лечения своей дочери. Об этом сообщили телемарафона. По словам журналиста, семья находилась в городе, когда он подвергся ракетной атаке.

Мощный удар произошёл в одном из пригородов Тель-Авива, и, несмотря на оперативные действия врачей и полиции, спасти родителей не удалось.