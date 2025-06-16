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16 июня, 17:49

Семья из Одессы приехала в Израиль лечить дочь и погибла от ракетного удара

Обложка © ТАСС / Андрей Широков

Обложка © ТАСС / Андрей Широков

В Израиле погибла семья из Одессы, которая приехала в Бат-Ям для лечения своей дочери. Об этом сообщили телемарафона. По словам журналиста, семья находилась в городе, когда он подвергся ракетной атаке.

Мощный удар произошёл в одном из пригородов Тель-Авива, и, несмотря на оперативные действия врачей и полиции, спасти родителей не удалось.

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Напомним, ранее сообщалось, что пятеро украинцев погибли при ракетном ударе Ирана по израильскому Бат-Яму. Атака произошла в ночь на 15 июня. Многоквартирный дом был почти полностью разрушен в результате удара иранской ракеты «Хайбар», имеющей дальность полёта до 2000 км и оснащённой боеголовкой весом 1,5 тонны. Её можно запускать с различных платформ, включая подводные лодки.

Анастасия Никонорова
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