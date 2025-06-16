Залп из северокорейской установки РСЗО Type 75 сняли на видео

На записи видно, как установка, заняв позицию, производит залп. Как уточняет источник, на видео — буксируемая РСЗО Type 75, способная запускать 107-миллиметровые реактивные снаряды.

Напомним, что в апреле начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подтвердил информацию об участии северокорейских солдат в операции по освобождению Курщины. Генерал отметил, что союзные войска внесли существенный вклад в поражение группировки Вооружённых сил Украины. Президент России Владимир Путин поблагодарил военнослужащих из КНДР за их вклад в защиту России.