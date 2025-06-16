«Додо Пицца» перевезла бизнес в Казахстан

Компания Dodo Brands, которая управляет сетями пиццерий «Додо Пицца» и кофеен «Дринкит», перевела свою юрисдикцию с Британских Виргинских Островов в Казахстан. Об этом сообщил международный финансовый центр «Астана» (МФЦА). Этот шаг позволит компании сократить налоговые расходы.

«Редомициляция Dodo Brands в МФЦА подчеркивает, что наша юрисдикция привлекательна для высокотехнологичных и динамично развивающихся международных компаний», — заявил управляющий МФЦА Ренат Бектуров.

CEO Dodo Brands Дмитрий Соловьёв подчеркнул, что для компании было ключевым выбрать юрисдикцию с уже налаженной операционной деятельностью. В связи с этим, по его словам, редомициляция в МФЦА оказалась закономерным решением, поскольку корпоративный офис Dodo Brands находится в Казахстане, где также сосредоточена существенная часть международных операций компании.