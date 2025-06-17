Подстреленный на Аляске медведь гризли оказался крупнейшей добычей в истории
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Охотничий клуб Boone and Crockett Club официально зафиксировал новый рекорд: подстреленный на Аляске в сентябре 2024 года медведь гризли признан самым крупным из когда-либо добытых охотниками. Об этом сообщает издание Cowboy State Daily.
Для оценки размеров медведей клуб традиционно использует замеры черепа — сумму его длины и ширины в дюймах. Череп рекордного гризли достиг показателя 27 9/16 дюйма (70 см), что делает его самым большим трофеем в истории охоты.
При этом в дикой природе встречались и более крупные особи, но они погибали по естественным причинам. Например, в 1976 году на Аляске был обнаружен медведь с черепом 27 13/16 дюйма (70,6 см).
Ранее Life.ru сообщал, что в Балвском крае Латвии впервые официально подтвердили наличие енота в дикой природе. Животное было замечено с помощью фотоловушек. Согласно законодательству ЕС, еноты относятся к инвазивным видам, поэтому особь была уничтожена. До этого случая встречи с енотами в латвийской природе не документировались.