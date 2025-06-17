Подстреленный на Аляске медведь гризли оказался крупнейшей добычей в истории

Охотничий клуб Boone and Crockett Club официально зафиксировал новый рекорд: подстреленный на Аляске в сентябре 2024 года медведь гризли признан самым крупным из когда-либо добытых охотниками. Об этом сообщает издание Cowboy State Daily.

Для оценки размеров медведей клуб традиционно использует замеры черепа — сумму его длины и ширины в дюймах. Череп рекордного гризли достиг показателя 27 9/16 дюйма (70 см), что делает его самым большим трофеем в истории охоты.

При этом в дикой природе встречались и более крупные особи, но они погибали по естественным причинам. Например, в 1976 году на Аляске был обнаружен медведь с черепом 27 13/16 дюйма (70,6 см).