МИД РФ опубликовал инструкцию для россиян, как покинуть Иран через Азербайджан
МИД: Россияне могут выехать из Ирана через погранпереход «Астара» в Азербайджане
Аэропорт Баку. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Граждане России имеют возможность покинуть Иран наземным путем через пограничный переход «Астара» в Азербайджан, сообщает Министерство иностранных дел России. Об этом сообщает Telegram-канал МИД России.
«В связи с закрытием воздушного пространства Ирана российские граждане могут покинуть эту страну наземным путем через погранпереход «Астара» в Азербайджан. Из Израиля можно выехать в сопредельные Египет (КПП «Менахем Бегин»/Таба) или Иорданию (КПП «Шейх Хусейн»)», — говорится в сообщении.
Однако стоит отметить, что из-за действующего в Азербайджане карантина граница с Ираном остается закрытой. Для её пересечения необходимо заранее отправить запрос на электронную почту российского посольства в Тегеране, чтобы получить разовое разрешение. В письме следует указать фамилию, имя и отчество на русском и английском языках, дату рождения, номер общегражданского загранпаспорта, срок действия, отметку о въезде в Иран и контактные телефоны.
Из Астары можно добраться в Баку на автобусе, который отправляется ежедневно в восемь и девять утра. Путь занимает четыре часа. Билет стоит 11 манатов (272411,76 риала, около 7 долларов США, более 500 рублей). На такси можно доехать за 280 манатов (почти 13 тысяч рублей). Из Баку в РФ летает до 20 рейсов в день.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что часть российских граждан, находившихся в Иране во время эскалации конфликта с Израилем, уже была эвакуирована через Азербайджан, что позволило им добраться до безопасных мест. Он также отметил, что все ответственные ведомства следят за развитием ситуации. По словам представителя Кремля, на данный момент ему не известно о каких-либо решениях на высшем уровне относительно полной эвакуации россиян из Ирана и Израиля.