МИД РФ опубликовал инструкцию для россиян, как покинуть Иран через Азербайджан

Граждане России имеют возможность покинуть Иран наземным путем через пограничный переход «Астара» в Азербайджан, сообщает Министерство иностранных дел России. Об этом сообщает Telegram-канал МИД России.

«В связи с закрытием воздушного пространства Ирана российские граждане могут покинуть эту страну наземным путем через погранпереход «Астара» в Азербайджан. Из Израиля можно выехать в сопредельные Египет (КПП «Менахем Бегин»/Таба) или Иорданию (КПП «Шейх Хусейн»)», — говорится в сообщении.

Однако стоит отметить, что из-за действующего в Азербайджане карантина граница с Ираном остается закрытой. Для её пересечения необходимо заранее отправить запрос на электронную почту российского посольства в Тегеране, чтобы получить разовое разрешение. В письме следует указать фамилию, имя и отчество на русском и английском языках, дату рождения, номер общегражданского загранпаспорта, срок действия, отметку о въезде в Иран и контактные телефоны.

Из Астары можно добраться в Баку на автобусе, который отправляется ежедневно в восемь и девять утра. Путь занимает четыре часа. Билет стоит 11 манатов (272411,76 риала, около 7 долларов США, более 500 рублей). На такси можно доехать за 280 манатов (почти 13 тысяч рублей). Из Баку в РФ летает до 20 рейсов в день.