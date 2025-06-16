Иран начал новые ракетные удары по Израилю, которые продолжатся до утра

Корпус стражей исламской революции заявил, что Тегеран будет продолжать наносить удары по еврейскому государству беспрерывно вплоть до раннего утра. Атака будет производиться с помощью ракет и беспилотников.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обозначил три ключевые цели операции против Ирана. Среди них — уничтожение ядерной и ракетной программ, а также разрушение так называемой «оси террора», которая представляет собой сеть иранских союзников в регионе.