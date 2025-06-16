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16 июня, 18:21

Иран и Израиль обменялись ударами по истребителям F-35 и F-14

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Иранские военные сбили очередной истребитель F-35 израильских ВВС. Происшествие произошло в небе над городом Тебриз, расположенным на северо-западе Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

По их информации, это уже четвёртый истребитель F-35, который иранские силы противовоздушной обороны уничтожили.

В то же время израильские силы ЦАХАЛ объявили о поражении двух иранских самолётов F-14, которые находились в аэропорту Тегерана. По заявлениям израильских военных, они предназначались для перехвата израильской авиации. Также ВВС еврейского государства нанесли удар с целью предотвращения попытку запуска беспилотников из Ирана.

Появилось видео с предположительно катапультировавшейся лётчицей F-35 ЦАХАЛ
Появилось видео с предположительно катапультировавшейся лётчицей F-35 ЦАХАЛ

Ранее в Иране уже сообщали об уничтожении истребителя F-35 израильских ВВС. Позже местные СМИ опубликовали фотографии сбитого самолёта. Затем государственная телерадиокомпания Ирана рассказала, что подбит ещё один израильский истребитель, а одна из членов экипажа якобы захвачен в плен. Израиль пока не подтверждает информацию.

Лия Мурадьян
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