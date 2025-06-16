Иран и Израиль обменялись ударами по истребителям F-35 и F-14

Иранские военные сбили очередной истребитель F-35 израильских ВВС. Происшествие произошло в небе над городом Тебриз, расположенным на северо-западе Ирана. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

По их информации, это уже четвёртый истребитель F-35, который иранские силы противовоздушной обороны уничтожили.

В то же время израильские силы ЦАХАЛ объявили о поражении двух иранских самолётов F-14, которые находились в аэропорту Тегерана. По заявлениям израильских военных, они предназначались для перехвата израильской авиации. Также ВВС еврейского государства нанесли удар с целью предотвращения попытку запуска беспилотников из Ирана.