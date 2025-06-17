Сенатор от Коми досрочно сложила полномочия после поражения на праймериз ЕР

Сенатор от Республики Коми Елена Шумилова приняла решение досрочно сложить полномочия по собственному желанию. Как сообщил РИА «Новости» глава комитета по регламенту Совета Федерации Вячеслав Тимченко, вопрос об её отставке будет рассмотрен 18 июня.

Шумилова, являющаяся членом комитета СФ по региональной политике, участвовала в предварительном голосовании «Единой России» для отбора кандидатов на сентябрьские выборы, однако не смогла пройти в следующий этап, уступив нескольким оппонентам. Это лишило её возможности переизбраться в новый созыв республиканского парламента.

В интервью «Коммерсанту» сенатор отметила, что не испытывает «положительных эмоций» от своего решения. Она подчеркнула, что считает свой уход «уступкой места молодым» и выразила сожаление по поводу того, что республика решила отказаться от её опыта и желания помочь. Также Шумилова сообщила о выходе из партии «Единая Россия».