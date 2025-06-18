Магазин Cartier в Корее отказался продавать россиянке кольцо за 200 тысяч из-за паспорта РФ

Во флагманском магазине Cartier в столице Южной Кореи Сеуле россиянке отказались продать кольцо за почти 200 тысяч рублей из-за паспорта РФ. Об этом сообщает SHOT.

Жительница Казани Алсу рассказала телеграм-каналу, что вместе с мужем пришла в фирменный трёхэтажный магазин в районе парка Dosan. Там её внимание привлекло кольцо за 2,1 тысячи долларов. Россияне хотели пообщаться с консультантами, но те игнорировали их целых 15 минут. При этом магазин был пуст.

Затем продавец всё же подошёл и супруги попросили его оформить tax free, дав российский паспорт. Однако сотрудники, увидев документ, замешкались и побежали к начальству. Через некоторое время к покупателям вышел администратор и сообщил о невозможности продажи кольца. В качестве причины он назвал паспорт РФ. Муж Алсу предложил оформить продажу без tax free, но магазин всё равно отказался, потому что теперь там узнали о гражданстве покупателей.