Оговорился или проболтался: Министр США заявил об американском солдате на Луне

Министр Армии США Дэн Дрисколл неожиданно заявил, что на Луне присутствует представитель американских вооружённых сил. Это заявление породило множество дискуссий в социальных сетях. Дрисколл сделал комментарий во время передачи, на которой он обсуждал планируемый парад. Об этом написало издание Daily Mail.

«Страна увидит все потрясающие вещи, которые сделала армия, начиная с помощи во время наводнения в Северной Каролине. Или вот ещё: вчера мы разговаривали с астронавтом, который сейчас на Луне, он солдат», — сказал министр.

Некоторые пользователи задумались, оговорился ли Дрисколл или же проболтался. Daily Mail предполагает, что министр имел в виду полковника Энн Макклейн, которая сейчас находится на Международной космической станции (МКС) и имеет воинское звание.