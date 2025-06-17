Исполнитель хита «Зимний сад» Глызин закрыл своё музыкальное агентство

Исполнитель хита «Зимний сад» Алексей Глызин принял решение закрыть своё музыкальное агентство из-за убыточности бизнеса. Компания артиста долгое время приносила неплохой доход, однако в последнее время дела резко ухудшились.

По информации телеграм-канала Mash, компания «Глызин Шоутур», просуществовавшая 18 лет, в последние два года показывала отрицательные финансовые результаты. В 2023 году убытки составили 1,7 миллиона рублей, а в 2024-м – 1,9 миллиона рублей, что и привело к решению о ликвидации фирмы. Компания находилась в собственности Глызина и его супруги Сании.

Алексей Глызин – известный певец, чья популярность пришлась на 80-е и 90-е годы. Он начал карьеру в 1970-х в ВИА «Добры молодцы». В 1988 году решил выступать сольно. Среди его наиболее известных хитов — «Зимний сад» и «Ты не ангел». Сейчас артист продолжает гастролировать со своей музыкальной программой в различных городах России и за рубежом.