Тайны спящего сознания: Россияне всё чаще обращаются к врачам из-за редкого расстройства сна — сексомнии

В России всё чаще фиксируют случаи сексомнии — редкого расстройства, при котором человек занимается сексом во сне, не осознавая своих действий. Как сообщили сомнологи в беседе с SHOT, раньше такие жалобы были редкостью, потому что люди либо молчали, либо не подозревали о проблеме.

Сексомния, по сути, — родственник лунатизма. Во время сна отдельные участки мозга остаются активными, что приводит к бессознательным действиям: от мастурбации до полноценного секса, иногда с элементами агрессии. Утром же человек, как правило, ничего не помнит.

Медики связывают рост обращений с современным образом жизни: тревожность, стресс, нарушения сна и алкоголь создают идеальную почву для этого расстройства. Пока число случаев невелико, но специалисты уже бьют тревогу. К лечению подключают не только сомнологов, но и психологов с психиатрами, чтобы разобраться в причинах и вернуть пациентам спокойный сон.