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17 июня, 08:06

Самолёт индийской авиакомпании совершил экстренную посадку из-за угрозы взрыва

TTI: Пассажирский самолёт экстренно сел в Индии из-за сообщения о минировании

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

Пассажирский самолёт был вынужден экстренно приземлиться в Индии из-за угрозы взрыва, сообщает The Times of India. По данным издания, причиной стало анонимное сообщение о взрывном устройстве на борту.

Воздушное судно авиакомпании IndiGo, выполнявшее рейс по направлению Маскат–Кочи–Дели, было направлено на срочное приземление в аэропорт Нагпура. По заявлению полиции, незамедлительно была проведена эвакуация всех пассажиров. Вслед за этим, силы безопасности аэропорта и группы взрывотехников приступили к детальному осмотру лайнера. На данный момент никаких опасных или подозрительных предметов не обнаружено.

Власти страны продолжают работу по установлению источника и подтверждению достоверности поступившей угрозы.

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Ранее сообщалось, что лазер ослепил пилотов «Уральских авиалиний» — это случилось в ночь на 10 июня. Инцидент случился при заходе на посадку самолёта, следовавшего из Антальи в Москву.

Ольга Сливченко
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