Самолёт индийской авиакомпании совершил экстренную посадку из-за угрозы взрыва

Пассажирский самолёт был вынужден экстренно приземлиться в Индии из-за угрозы взрыва, сообщает The Times of India . По данным издания, причиной стало анонимное сообщение о взрывном устройстве на борту.

Воздушное судно авиакомпании IndiGo, выполнявшее рейс по направлению Маскат–Кочи–Дели, было направлено на срочное приземление в аэропорт Нагпура. По заявлению полиции, незамедлительно была проведена эвакуация всех пассажиров. Вслед за этим, силы безопасности аэропорта и группы взрывотехников приступили к детальному осмотру лайнера. На данный момент никаких опасных или подозрительных предметов не обнаружено.