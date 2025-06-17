Названы регионы России, которые могут столкнуться с кризисом предложения новостроек

Серьёзные проблемы, вызванные перенасыщением рынка новостроек, могут затронуть 33 российских региона. Согласно выводам исследования портала «ЕРЗ.РФ», опубликованным в газете «Коммерсант», которые предрекают сложности на первичном рынке жилья, особенно уязвимыми оказались Орловская, Пензенская и Челябинская области, Красноярский край и Карачаево-Черкесия.

Такие заключения были сделаны после анализа соотношения между скоростью реализации квартир и появлением новых предложений на рынке, а также фактической долей проданного жилья и изменениями его стоимости.

Ещё 28 регионов находятся в зоне повышенного риска дисбаланса спроса и предложения на рынке новостроек. Это, в частности, Краснодарский, Ставропольский край, Дагестан, Свердловская, Ленинградская области и Крым. Московская область, Приморский край и Санкт-Петербург демонстрируют среднюю вероятность такого кризиса, по оценке экспертов.

Аналитики также отмечают низкие риски для Севастополя, Карелии, Кемеровской области, Бурятии, Москвы и Рязанской области. Единственным субъектом РФ с минимальной угрозой избыточного предложения нового жилья, по данным экспертов, является Вологодская область.