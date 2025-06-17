ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июня, 08:46

Названы регионы России, которые могут столкнуться с кризисом предложения новостроек

ЕРЗ.РФ: 33 региона РФ столкнутся с кризисом чрезмерного предложения новостроек

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Серьёзные проблемы, вызванные перенасыщением рынка новостроек, могут затронуть 33 российских региона. Согласно выводам исследования портала «ЕРЗ.РФ», опубликованным в газете «Коммерсант», которые предрекают сложности на первичном рынке жилья, особенно уязвимыми оказались Орловская, Пензенская и Челябинская области, Красноярский край и Карачаево-Черкесия.

Такие заключения были сделаны после анализа соотношения между скоростью реализации квартир и появлением новых предложений на рынке, а также фактической долей проданного жилья и изменениями его стоимости.

Ещё 28 регионов находятся в зоне повышенного риска дисбаланса спроса и предложения на рынке новостроек. Это, в частности, Краснодарский, Ставропольский край, Дагестан, Свердловская, Ленинградская области и Крым. Московская область, Приморский край и Санкт-Петербург демонстрируют среднюю вероятность такого кризиса, по оценке экспертов.

Аналитики также отмечают низкие риски для Севастополя, Карелии, Кемеровской области, Бурятии, Москвы и Рязанской области. Единственным субъектом РФ с минимальной угрозой избыточного предложения нового жилья, по данным экспертов, является Вологодская область.

Самые дешёвые квартиры. Как сэкономить на аренде жилья
Самые дешёвые квартиры. Как сэкономить на аренде жилья

Ранее стало известно, что отмена льготной ипотеки в 2024 году привела к тому, что одиннадцать крупнейших российских городов столкнулись с серьёзным риском переизбытка непроданного жилья. Примечательно, что всего год назад подобная угроза фиксировалась только в Воронеже. Данное исследование охватило 16 городов-миллионников и Тюмень, включённую в выборку как значимый игрок на рынке недвижимости.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar