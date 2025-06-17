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17 июня, 09:17

«Слава дебилам!»: Историк призвал Киев вместо черешни декоммунизировать Днепрогэс

Историк Гаспарян назвал шизофренией декоммунизацию черешни на Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украинцы занимаются «декоммунизацией» не первый год, и памятники, которые можно снести, а также улицы, которые можно переименовать, заканчиваются, поэтому Киев взялся за черешню. Так историк, политолог, публицист Армен Гаспарян в беседе с Life.ru прокомментировал желание украинских властей дать имя Буданова* и Малюка* ягодам сорта «Валерий Чкалов».

«Они сознают, что есть сорт черешни, достаточно популярный на той территории, в частности в Одессе, названный в честь великого советского лётчика. Ну так это же зрада абсолютная! Значит, надо переименовать. Это абсолютно последовательная деятельность, отдающая колоссальным объёмом шизофрении. Но, собственно, всё, что происходит на Украине с общественно-политической точки зрения, это давно уже демонстрация лютой, яростной невменяемости», отмечает эксперт.

Гаспарян призвал Киев перестать тратить время, силы и нервы на какую-то черешню, а заняться главным: взорвать Днепрогэс, которая является памятником «советской и русской оккупации».

«Вот до тех пор, пока стоит Днепрогэс, полной декоммунизации не будет. Поэтому плюньте на черешню и занимайтесь Днепрогэсом. Слава дебилам!» — заключил историк.

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Напомним, ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов показал, как Украина декоммунизировала сорт черешни «Валерий Чкалов» — ягоды теперь носят имя главы СБУ Василия Малюка* и начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова*.

* Внесены в России в перечень террористов и экстремистов.

Ольга Годуненко
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