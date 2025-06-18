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18 июня, 05:00

Риелтор раскрыла, когда цены на съёмное жильё в Москве подскочат на 30%

Риелтор Перескокова: Цены на аренду квартир в Москве вырастут на 10–30%

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Цены на аренду квартир в последние месяцы не радуют, однако уже скоро можно будет поймать выгодные предложения. Об этом в беседе с Life.ru заявила риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

Цены на долгосрочную аренду в Москве будут традиционно повышаться в августе и июле, когда приедут студенты, аспиранты. Обычно это повышение от 10 до 30%. А прямо сейчас можно поймать самые приятные цены на аренду. Скромная квартира в спальном районе сейчас стоит 40 000 рублей, в августе и июле, я думаю, она может стоить и 50 000.

Наталья Перескокова

Эксперт по недвижимости

Аналогичная ситуация складывается и в крупных городах, в том числе в Санкт-Петербурге, где в июле-августе цены на долгосрочную аренду также взлетят на 10–30%. В регионах, по словам эксперта, всё ровнее и стабильнее, такой динамики цен нет: «сколько студентов приехало — столько жителей переехало в крупные города, баланс».

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Часто наниматели жилья не обращают внимания на некоторые нюансы, которые позволяют снять недвижимость намного дешевле. Где сдаются самые дешёвые квартиры и как сэкономить на аренде — читайте на Life.ru.

Екатерина Хмелева
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