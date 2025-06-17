Раскрыты подробности утренней атаки ВСУ по жилому району Донецка

В результате обстрела Донецка из американской РСЗО HIMARS пострадал район, где проживает мирное население и расположены только гражданские объекты. Об этом рассказал представитель СК РФ.

«В ходе осмотра места происшествия установлено, что повреждение получил жилой дом, в котором находилось мирное население. Противник вёл огонь, предположительно, с использованием РСЗО HIMARS, о чём свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты осколков от снарядов», — сказал он в беседе с РИА «Новости».







Представитель ведомства заявил, что украинские войска обстреляли исключительно гражданский квартал.