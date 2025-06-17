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17 июня, 09:16

Раскрыты подробности утренней атаки ВСУ по жилому району Донецка

СК: ВСУ нанесли удар по жилому району Донецка, где нет военной техники

В результате обстрела Донецка из американской РСЗО HIMARS пострадал район, где проживает мирное население и расположены только гражданские объекты. Об этом рассказал представитель СК РФ.

«В ходе осмотра места происшествия установлено, что повреждение получил жилой дом, в котором находилось мирное население. Противник вёл огонь, предположительно, с использованием РСЗО HIMARS, о чём свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты осколков от снарядов», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

  • Последствия атаки ВСУ на Донецк в ДНР. Фото © Telegram / Донецкое агентство новостей
    Последствия атаки ВСУ на Донецк в ДНР. Фото © Telegram / Донецкое агентство новостей
  • Последствия атаки ВСУ на Донецк в ДНР. Фото © Telegram / Донецкое агентство новостей
    Последствия атаки ВСУ на Донецк в ДНР. Фото © Telegram / Донецкое агентство новостей
  • Последствия атаки ВСУ на Донецк в ДНР. Фото © Telegram / Донецкое агентство новостей
    Последствия атаки ВСУ на Донецк в ДНР. Фото © Telegram / Донецкое агентство новостей

Последствия атаки ВСУ на Донецк в ДНР. Фото © Telegram / Донецкое агентство новостей

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Представитель ведомства заявил, что украинские войска обстреляли исключительно гражданский квартал.

При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены 10 человек
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены 10 человек

Напомним, сегодня утром не менее десяти взрывов прогремело в Ленинском районе Донецка. Сообщалось, что минимум один мирный житель погиб.

Обложка © Telegram / Донецкое агентство новостей

Мария Любицкая
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