Отёкшая шея и температура: Стало известно, что могло сгубить удалившего зуб пермяка

Житель Перми Евгений Кунавин, скончавшийся после операции по удалению зуба, мог не выполнять рекомендации врачей и пропустил контрольный осмотр уже после проведённой операции, что привело к осложнениям. Об этом журналистам рассказал источник в медицинских кругах.

«Он не выполнял рекомендации врача, продолжал ходить на работу с температурой. Не стал обращаться к врачу, когда у него отекла шея. После операции он был записан на плановый приём, но по какой-то причине не пришёл», — приводит его слова URA.ru.

Однако знакомые Кунавина утверждают, что он жаловался врачу на плохое самочувствие, но получил ответ: «Так и должно быть». Операцию проводили в частной клинике Перми, после чего пациент попал в реанимацию. Следственный комитет возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Похороны прошли 11 июня — у погибшего остались жена и двое детей.