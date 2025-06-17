ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июня, 09:21

Отёкшая шея и температура: Стало известно, что могло сгубить удалившего зуб пермяка

Ura.ru: Умерший после удаления зуба пермяк мог не соблюдать рекомендации врача

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / gui jun peng

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / gui jun peng

Житель Перми Евгений Кунавин, скончавшийся после операции по удалению зуба, мог не выполнять рекомендации врачей и пропустил контрольный осмотр уже после проведённой операции, что привело к осложнениям. Об этом журналистам рассказал источник в медицинских кругах.

«Он не выполнял рекомендации врача, продолжал ходить на работу с температурой. Не стал обращаться к врачу, когда у него отекла шея. После операции он был записан на плановый приём, но по какой-то причине не пришёл», — приводит его слова URA.ru.

Однако знакомые Кунавина утверждают, что он жаловался врачу на плохое самочувствие, но получил ответ: «Так и должно быть». Операцию проводили в частной клинике Перми, после чего пациент попал в реанимацию. Следственный комитет возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Похороны прошли 11 июня — у погибшего остались жена и двое детей.

Страдают 90% людей: Стоматолог раскрыл причины и опасности «безобидных» трещин на зубах
Страдают 90% людей: Стоматолог раскрыл причины и опасности «безобидных» трещин на зубах

Напомним, о печальном происшествии стало известно вчера — 35-летний мужчина из Перми обратился к стоматологу с жалобой на острую зубную боль. После медицинского вмешательства он впал в состояние комы, а после полутора недель на ИВЛ скончался.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Пермский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar