Жительница Перми получила пулю в глаз во время вечерней пробежки

Во время вечерней пробежки в Перми женщина получила пулю в глаз во время вечерней пробежки. Медики опасаются, что теперь она может потерять зрение.

Во время пробежки на улице Макаренко Светлана подверглась нападению. Как девушка рассказала SHOT, около 16:00 она внезапно почувствовала резкую боль в лице и увидела кровь, текущую из глаза. Очевидцы вызвали скорую, и в больнице врачи обнаружили в глазу пулю.

После операции Светлана находится в стационаре, где врачи борются за сохранение её зрения. Девушка сообщила о случившемся в полицию.