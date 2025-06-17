Жительница Перми получила пулю в глаз во время вечерней пробежки
SHOT: В Перми девушке выстрелили в глаз во время вечерней пробежки
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Во время вечерней пробежки в Перми женщина получила пулю в глаз во время вечерней пробежки. Медики опасаются, что теперь она может потерять зрение.
Во время пробежки на улице Макаренко Светлана подверглась нападению. Как девушка рассказала SHOT, около 16:00 она внезапно почувствовала резкую боль в лице и увидела кровь, текущую из глаза. Очевидцы вызвали скорую, и в больнице врачи обнаружили в глазу пулю.
После операции Светлана находится в стационаре, где врачи борются за сохранение её зрения. Девушка сообщила о случившемся в полицию.
Ранее сообщалось, что под Ростовом пенсионер открыл стрельбу по детям из-за черешни. В итоге одна из девочек получила огнестрельное ранение в плечо. Полиция ведёт расследование по заявлению семьи пострадавшей.