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17 июня, 09:13

Жительница Перми получила пулю в глаз во время вечерней пробежки

SHOT: В Перми девушке выстрелили в глаз во время вечерней пробежки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tomeqs

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tomeqs

Во время вечерней пробежки в Перми женщина получила пулю в глаз во время вечерней пробежки. Медики опасаются, что теперь она может потерять зрение.

Во время пробежки на улице Макаренко Светлана подверглась нападению. Как девушка рассказала SHOT, около 16:00 она внезапно почувствовала резкую боль в лице и увидела кровь, текущую из глаза. Очевидцы вызвали скорую, и в больнице врачи обнаружили в глазу пулю.

После операции Светлана находится в стационаре, где врачи борются за сохранение её зрения. Девушка сообщила о случившемся в полицию.

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Ранее сообщалось, что под Ростовом пенсионер открыл стрельбу по детям из-за черешни. В итоге одна из девочек получила огнестрельное ранение в плечо. Полиция ведёт расследование по заявлению семьи пострадавшей.

Наталья Демьянова
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