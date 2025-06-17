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17 июня, 09:43

Иностранка из Дубая хотела провезти в Россию 40 кг человеческих волос на миллионы рублей

Волгоградские таможенники изъяли 40 кг волос на 4 млн рублей у иностранки

Волосы, которые нашли в чемодане волгоградские таможенники. Обложка © Предоставлено Life.ru

Волосы, которые нашли в чемодане волгоградские таможенники. Обложка © Предоставлено Life.ru

В Волгограде таможенники задержали 37-летнюю иностранку, у которой в багаже было обнаружено более 40 кг натуральных человеческих волос. Прибыла она рейсом из Дубая, а стоимость изъятого товара эксперты оценили в 4,3 миллиона рублей. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе ФТС.

Пассажирка выбрала «зелёный» коридор для прохождения таможенного контроля, однако при досмотре инспекторы нашли в двух чемоданах более 200 связок длинных волос различных оттенков. Женщина объяснила, что везла продукцию по договорённости с салоном красоты для наращивания волос клиентам и не знала о необходимости декларирования такого товара. В отношении иностранки возбуждено дело об административном правонарушении за недекларирование товаров.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Приморье двое мужчин пытались вывезти в Китай 1 кг трепанга в обуви. Почти килограмм деликатеса был спрятан под стельками кроссовок, а также в нижнем белье. Изъятый трепанг направлен на экспертизу для оценки стоимости.

Полина Никифорова
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