«Пол пока в секрете»: В семье певицы Жасмин ожидается пополнение

Жасмин готовится впервые стать бабушкой: её невестка, бывшая фигуристка Ева Хачатурян, ждёт ребёнка. Об этом певица рассказала в интервью Светлане Бондарчук.

«Никому не говорила. У нас скоро будет внук или внучка. Мой сын Михаил и его жена Ева ждут первенца. Пол они пока держат в секрете. Но мне всё равно. Главное, чтобы ребёнок был здоров», — поделилась 47-летняя Жасмин.

Жасмин с сыном и невесткой. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jasmin

В апреле 2024 года Михаил Семендуев, старший сын певицы Жасмин, заключил брак с Евой Хачатурян. Предложение руки и сердца было сделано без ведома матери Михаила. Жасмин и её нынешний супруг, бизнесмен Илан Шор, были поставлены перед фактом предстоящей свадьбы. Певица призналась, что до помолвки не была знакома с будущей невесткой, но одобрила выбор сына и быстро наладила с Евой близкие отношения.

Михаил – сын Жасмин от первого брака с бизнесменом Вячеславом Семендуевым, который завершился разводом в 2006 году. Развод сопровождался публичными обвинениями Жасмин в адрес бывшего мужа в домашнем насилии. С 2011 года Жасмин состоит в браке с Иланом Шором, с которым воспитывает двоих детей: Маргариту (13 лет) и Мирона (9 лет).