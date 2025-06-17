Как в фильме ужасов: Вороны атаковали финалистку «Мисс Россия — 2023» на отдыхе в Приморье

Отдых финалистки конкурса «Мисс Россия — 2023» Анастасии Антоновой во Владивостоке был омрачён необычным инцидентом — на девушку напали вороны. Кадры публикует Amur Mash.

Рассказ Анастасии о случившемся. Видео © Telegram / Amur Mash

Идиллия приморского отдыха, с морскими котиками и живописными пейзажами, закончилась для Антоновой в конце мая, когда она свернула на уединённую лестницу, затерянную среди деревьев. Там её подстерегали три зловещие чёрные птицы, которые, словно посланники тьмы, преградили ей путь, нападая и пытаясь вырвать сумку из рук.

Попытка девушки скрыться оказалась безуспешной, поскольку птицы продолжили преследование. От агрессивных пернатых ей удалось избавиться лишь благодаря вмешательству прохожих. Сама Антонова рассказала о происшествии как о крайне пугающем опыте, что-то похожее на сцену из фильма ужасов.

Специалисты-орнитологи поясняют, что в июне вороны действительно проявляют повышенную агрессивность, что объясняется инстинктивной защитой своего потомства.