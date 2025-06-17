Как в фильме ужасов: Вороны атаковали финалистку «Мисс Россия — 2023» на отдыхе в Приморье
Amur Mash: Вороны напали на финалистку «Мисс Россия — 2023» Антонову в Приморье
Анастасия Антонова. Обложка © VK / Анастасия Антонова
Отдых финалистки конкурса «Мисс Россия — 2023» Анастасии Антоновой во Владивостоке был омрачён необычным инцидентом — на девушку напали вороны. Кадры публикует Amur Mash.
Рассказ Анастасии о случившемся. Видео © Telegram / Amur Mash
Идиллия приморского отдыха, с морскими котиками и живописными пейзажами, закончилась для Антоновой в конце мая, когда она свернула на уединённую лестницу, затерянную среди деревьев. Там её подстерегали три зловещие чёрные птицы, которые, словно посланники тьмы, преградили ей путь, нападая и пытаясь вырвать сумку из рук.
Попытка девушки скрыться оказалась безуспешной, поскольку птицы продолжили преследование. От агрессивных пернатых ей удалось избавиться лишь благодаря вмешательству прохожих. Сама Антонова рассказала о происшествии как о крайне пугающем опыте, что-то похожее на сцену из фильма ужасов.
Специалисты-орнитологи поясняют, что в июне вороны действительно проявляют повышенную агрессивность, что объясняется инстинктивной защитой своего потомства.
Ранее в Раменках ворона-агрессор атаковала подростка, клюнув его в затылок. Пришлось вызывать спасателей. Юноша рассказал, что птица внезапно села ему на голову и больно клюнула в заднюю часть шеи.