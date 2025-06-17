Израиль впервые применил лазерное оружие против иранских ракет и БПЛА

Израиль впервые использовал лазерную систему ПВО «Железный луч» в реальных боевых условиях для перехвата ракет и беспилотных летательных аппаратов, запущенных Ираном. Об этом заявил представитель израильского посольства в Москве.

В беседе с ТАСС он пояснил, что комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами и БПЛА, функционирует в тестовом режиме. Дипломат подчеркнул, что лазерная система «Железный луч» впервые была применена в реальных боевых условиях, перехватив иранские ракеты и дроны.