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17 июня, 09:46

Израиль впервые применил лазерное оружие против иранских ракет и БПЛА

ТАСС: Израиль применил систему ПВО «Железный луч» против иранских ракет и БПЛА

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Израиль впервые использовал лазерную систему ПВО «Железный луч» в реальных боевых условиях для перехвата ракет и беспилотных летательных аппаратов, запущенных Ираном. Об этом заявил представитель израильского посольства в Москве.

В беседе с ТАСС он пояснил, что комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами и БПЛА, функционирует в тестовом режиме. Дипломат подчеркнул, что лазерная система «Железный луч» впервые была применена в реальных боевых условиях, перехватив иранские ракеты и дроны.

Система «Железный луч», также называемая «Щит света», предназначена для защиты от угроз, таких как ракеты сверхмалой дальности, миномётные и артиллерийские обстрелы, и небольшие дроны, путём их поражения мощным лазерным лучом.
Иран нанёс ракетный удар по штаб-квартире «Моссада»
Иран нанёс ракетный удар по штаб-квартире «Моссада»

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 13 июня, когда израильская армия начала масштабную операцию против иранских военных и ядерных объектов. Иран расценил это как акт агрессии и ответил ракетными ударами по Израилю. Конфликт не утихает. Сегодня стало известно, что иранская ракета поразила штаб-квартиру израильской разведки «Моссад» в пригороде Тель-Авива.

Наталья Демьянова
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