США могут заключить следку с Канадой по присоединению к «Золотому куполу»
Президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry
Вашингтон намерен заключить соглашение с Канадой, чтобы она присоединилась к проектируемой системе противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол». Об этом заявило агентство Reuters со ссылкой на американского лидера Дональда Трампа.
По словам главы Белого дома, такое соглашение обсуждается. И если оно будет достигнуто, то «Страна кленового листа» должна оплатить присоединение к системе. Трамп отмечал, что государству это обойдётся 61 миллиардов долларов, но в случае становления еще одним штатом США — бесплатно.
Напомним, что в Канаде 15 июня стартовал саммит G7. Это неформальное объединение, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Во время собрания канадский лидер Марк Карни не предоставил Дональду Трампу возможности ответить на вопросы журналистов. Глава Белого дома был немного шокирован, что ему буквально закрыли рот.