США могут заключить следку с Канадой по присоединению к «Золотому куполу»

Вашингтон намерен заключить соглашение с Канадой, чтобы она присоединилась к проектируемой системе противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол». Об этом заявило агентство Reuters со ссылкой на американского лидера Дональда Трампа.

По словам главы Белого дома, такое соглашение обсуждается. И если оно будет достигнуто, то «Страна кленового листа» должна оплатить присоединение к системе. Трамп отмечал, что государству это обойдётся 61 миллиардов долларов, но в случае становления еще одним штатом США — бесплатно.