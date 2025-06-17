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Регион
17 июня, 11:05

США могут заключить следку с Канадой по присоединению к «Золотому куполу»

Президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Вашингтон намерен заключить соглашение с Канадой, чтобы она присоединилась к проектируемой системе противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол». Об этом заявило агентство Reuters со ссылкой на американского лидера Дональда Трампа.

По словам главы Белого дома, такое соглашение обсуждается. И если оно будет достигнуто, то «Страна кленового листа» должна оплатить присоединение к системе. Трамп отмечал, что государству это обойдётся 61 миллиардов долларов, но в случае становления еще одним штатом США — бесплатно.

Трамп досрочно покидает саммит G7 в Канаде из-за эскалации на Ближнем Востоке
Трамп досрочно покидает саммит G7 в Канаде из-за эскалации на Ближнем Востоке

Напомним, что в Канаде 15 июня стартовал саммит G7. Это неформальное объединение, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Во время собрания канадский лидер Марк Карни не предоставил Дональду Трампу возможности ответить на вопросы журналистов. Глава Белого дома был немного шокирован, что ему буквально закрыли рот.

Юлия Сафиулина
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