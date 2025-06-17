Чуть не спалил своё авто: На Сахалине водитель вейпом спровоцировал пожар на АЗС

Курьёзный инцидент произошёл в Южно-Сахалинске. Местный житель стал виновником пожара на бензоколонке, когда пытался избавиться от жука, сидевшего на бензобаке. Обстоятельства происшествия сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Пожар запечатлел водитель следующего в очереди авто. Видео © Telegram / ЧП Сахалин

«Полиция Южно-Сахалинска установила личность мужчины, который устроил возгорание утром во вторник на одной из АЗС областного центра. Им оказался 34-летний сахалинец. Он поставил на заправку свой автомобиль и увидел, что около люка бензобака оказался жук. Насекомое он попытался отогнать с помощью одноразовой электронной системы «Вейп», в результате его иномарка загорелась», — уточнили в ведомстве.

Несмотря на внезапность пожара, виновник возгорания не растерялся: он быстро снял кофту и потушил огонь на своём авто. Пассажирка загоревшейся машины позвала на помощь оператора заправки, который принёс огнетушитель и помог ликвидировать пламя вблизи.

Расследование инцидента находится на контроле у Сахалинской областной прокуратуры.