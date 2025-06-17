Конец «Гражданской Силы»: Верховный суд РФ ликвидировал партию, которая молчала семь лет

По решению Верховного суда России партия «Гражданская Сила» была ликвидирована на основании иска Минюста. Причиной стало отсутствие политической активности — «Гражданская Сила» не выдвигала кандидатов на федеральных выборах более семи лет и фактически не участвовала в местной и региональной политике. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил административный иск министерства юстиции о ликвидации всероссийской политической партии «Гражданская Сила», — сказала собеседница агентства.

Партия была образована в 2007 году на основе движения «Свободная Россия» и позиционировала себя как право-либеральная сила. Её возглавляет Кирилл Быканин.