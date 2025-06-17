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17 июня, 11:15

Конец «Гражданской Силы»: Верховный суд РФ ликвидировал партию, которая молчала семь лет

Верховный суд РФ ликвидировал партию «Гражданская Сила» по иску Минюста

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

По решению Верховного суда России партия «Гражданская Сила» была ликвидирована на основании иска Минюста. Причиной стало отсутствие политической активности — «Гражданская Сила» не выдвигала кандидатов на федеральных выборах более семи лет и фактически не участвовала в местной и региональной политике. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил административный иск министерства юстиции о ликвидации всероссийской политической партии «Гражданская Сила», — сказала собеседница агентства.

Партия была образована в 2007 году на основе движения «Свободная Россия» и позиционировала себя как право-либеральная сила. Её возглавляет Кирилл Быканин.

Верховный суд РФ ликвидировал Партию народной свободы
Верховный суд РФ ликвидировал Партию народной свободы

Ранее Верховный суд РФ принял решение о ликвидации другой политической силы — «Партии дела». Как сообщили в суде, организация была приостановлена еще в апреле прошлого года из-за нарушений российского законодательства. Теперь её деятельность полностью прекращена.

Милена Скрипальщикова
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