Конец «Гражданской Силы»: Верховный суд РФ ликвидировал партию, которая молчала семь лет
Верховный суд РФ ликвидировал партию «Гражданская Сила» по иску Минюста
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По решению Верховного суда России партия «Гражданская Сила» была ликвидирована на основании иска Минюста. Причиной стало отсутствие политической активности — «Гражданская Сила» не выдвигала кандидатов на федеральных выборах более семи лет и фактически не участвовала в местной и региональной политике. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе суда.
«Суд удовлетворил административный иск министерства юстиции о ликвидации всероссийской политической партии «Гражданская Сила», — сказала собеседница агентства.
Партия была образована в 2007 году на основе движения «Свободная Россия» и позиционировала себя как право-либеральная сила. Её возглавляет Кирилл Быканин.
Ранее Верховный суд РФ принял решение о ликвидации другой политической силы — «Партии дела». Как сообщили в суде, организация была приостановлена еще в апреле прошлого года из-за нарушений российского законодательства. Теперь её деятельность полностью прекращена.