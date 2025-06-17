«День рождения раз в году»: Житель Донецка спокойно жарил шашлыки во время атаки ВСУ
Mash на Донбассе: Мужчина жарил шашлыки во время атаки ВСУ по Донецку
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В Ленинском районе Донецка мужчина отметил своё 63-летие шашлыком на свежем воздухе, несмотря на недавний обстрел ВСУ всего в нескольких сотнях метров от места празднования. Об этом сообщил Mash на Донбассе.
Мужчина празднует день рождения шашлыками после обстрелов ВСУ в Ленинском районе в Донецке. Видео © Telegram / Mash на Донбассе
Обстрел произошёл недалеко от места, где мужчина жарил мясо в честь дня рождения. Он не испугался и заявил, что ждёт родственников для совместного празднования. Несмотря на опасность, он решил не отменять торжество, хоть настроение обстрелы и подпортили.
Напомним, что сегодня утром, 17 июня, в Ленинском районе Донецка прогремело более десяти взрывов, в результате которых погиб как минимум один мирный житель. Самые мощные удары пришлись на жилые кварталы города, где работают системы ПВО. Разрушения коснулись многоквартирного дома, а также десятков автомобилей, оказавшихся в зоне поражения.