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17 июня, 10:36

Число раненых при обстреле Донецка со стороны ВСУ достигло 14 человек

Пушилин: Число пострадавших при обстреле Донецка увеличилось до 14 человек

Последствия обстрела Донецка. Обложка © Типичный Донецк

Последствия обстрела Донецка. Обложка © Типичный Донецк

В результате обстрела Донецка украинскими войсками число раненых достигло 14 человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Данные о последствиях атаки продолжают поступать.

«На данный момент подтверждены ранения различной степени тяжести 14 гражданских лиц: мужчины 1980, 2002, 2000, 1999, 1997, 1983, 1977, 1997, 1975, 1985 и 1964 годов рождения, женщины 1997, 2000 и 1999 годов рождения», написал Пушилин в своём телеграм-канале.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Отмечается, что количество раненых может увеличиться. Сообщается о полном разрушении одного жилого дома, а также повреждениях объектов коммунальной инфраструктуры и автомобилей.

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Сегодня, 17 июня, Донецк подвергся обстрелу со стороны украинских войск. Представитель Следственного комитета заявил, что атака велась из РСЗО HIMARS, о чём свидетельствуют найденные на месте происшествия осколки. Утверждается, что удар был нанесён по жилому кварталу, где не располагались военные объекты.

Алиса Хуссаин
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