Число раненых при обстреле Донецка со стороны ВСУ достигло 14 человек

В результате обстрела Донецка украинскими войсками число раненых достигло 14 человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Данные о последствиях атаки продолжают поступать.

«На данный момент подтверждены ранения различной степени тяжести 14 гражданских лиц: мужчины 1980, 2002, 2000, 1999, 1997, 1983, 1977, 1997, 1975, 1985 и 1964 годов рождения, женщины 1997, 2000 и 1999 годов рождения», — написал Пушилин в своём телеграм-канале.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Отмечается, что количество раненых может увеличиться. Сообщается о полном разрушении одного жилого дома, а также повреждениях объектов коммунальной инфраструктуры и автомобилей.