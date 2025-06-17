В Эрмитаже теперь можно прогуляться по маршрутам Клавы Коки и Сергея Минаева

Государственный Эрмитаж совместно с социальной сетью VK презентовал инновационный цифровой проект «Один музей. Три взгляда». Проект позволяет пользователям познакомиться с сокровищницей музея благодаря новым интерактивным маршрутам, проходящим через 33 уникальных точек. Путешествовать можно как онлайн с помощью специального чат-бота, так и офлайн, используя QR-коды прямо в стенах музея.

Проект объединяет музейное пространство и виртуальную реальность. Вместе с профессиональными сотрудниками Эрмитажа и экспертами «Эрмитаж-Медиа» были разработаны три оригинальных маршрута по ключевым экспозициям музея, каждый из которых сопровождается известным российским медийным лицом. Пользователи получают уникальную возможность увидеть знакомые залы глазами известных журналистов, комиков и музыкантов.

Маршрут №1: Сергей Минаев

Сергей Минаев. Фото © Предоставлено Life.ru

Журналист и писатель Сергей Минаев приглашает гостей пройти по историческим залам Эрмитажа, раскрывая неизвестные ранее аспекты истории и архитектуры музеев. Его маршрут начинается в величественном Фельдмаршальском зале и продолжается в Малом Тронном, Гербовом и Георгиевском залах. Именно здесь, слушая голос Эрмитажа, гости смогут раскрыть секреты легендарных интерьеров.

Особое событие ожидает участников маршрута в Георгиевском зале, где путешественников лично встретит Генеральный директор Эрмитажа Михаил Борисович Пиотровский. Здесь расскажут о значении этого уникального помещения, посвящённого Святому Георгию Победоносцу, одному из покровителей русского государства и самого музея. Завершением исторического путешествия станет знакомство с историей и подвигом сотрудников Эрмитажа периода Великой Отечественной войны, а также выставка итальянских мастеров живописи.

Маршрут №2: Евгений Чебатков

Евгений Чебатков. Фото © Предоставлено Life.ru

Евгений Чебатков, известный российский комик, открывает увлекательное исследование природы смеха и юмора в искусстве. Он демонстрирует, как смех воспринимался в разные исторические периоды, как выражали веселье известные мастера прошлого и каким образом чувство юмора находило отражение в произведениях великих художников.

Например, останавливаясь перед портретами императоров династии Романовых, Евгений рассказывает, как юмор мог кардинально меняться в зависимости от эпохи правления монархов. Подход комика позволяет взглянуть на классическое искусство совершенно иначе и почувствовать дух времени, отражённый в каждой картине. Отдельного внимания заслуживает остановка у знаменитой картины Диего Веласкеса «Завтрак», где Евгений делится своей интерпретацией поз героя произведения, предлагая неожиданный взгляд на один из популярнейших сюжетов европейской живописи.

Маршрут №3: Клава Кока

Клава Кока. Фото © Предоставлено Life.ru

Музыкальная звезда современности Клава Кока проводит молодых любителей искусства через самые живописные и загадочные места Эрмитажа. Её маршрут начинается в великолепном Фельдмаршальском зале, продолжается через Палас-залы и павильоны с уникальной архитектурой и декоративными элементами, включая такие знаменитые достопримечательности, как комнаты Да Винчи и просветы — гигантские оконные пролёты нового здания музея. Специально для проекта вместе с климатологом Эрмитажа Константином Клава Кока поделится секретами сохранения полотен Леонардо да Винчи в современных условиях.

«Уникальный цифровой проект «Один музей. Три взгляда» объединил культуру и искусство с новыми технологиями, чтобы по-новому взглянуть на шедевры из собрания Эрмитажа. Нашей целью было переосмысление роли музея в цифровую эпоху и продвижение культурного наследия с помощью современных медийных форматов. Сегодня сообщества о культуре и искусстве собирают на платформе ВКонтакте 72 млн пользователей. Надеемся, благодаря подобным проектам поклонников и посетителей Эрмитажа станет еще больше», — отметила директор департамента контентных партнерств VK Мария Воробьёва.