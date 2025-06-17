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17 июня, 11:45

«Отбили без потерь»: Герой России рассказал об эпичном сражении с ВСУ за Песчаное в ДНР

Герой РФ Коралев: ВСУ пять раз пытались отбить цеха в районе Песчаного в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Getmilitaryphotos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Getmilitaryphotos

Российские военные успешно отразили атаки ВСУ в промзоне под Песчаным в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал командир роты 74-й бригады, Герой России Владимир Коралев.

Герой России Владимир Коралев о суровом сражении с ВСУ за Песчаное в ДНР. Видео © Telegram / RT на русском

«В промзону мы заходили с ротой... Я непосредственно участвовал в штурме, лично прикрывал наших штурмовиков выстрелами из гранатомёта», — сообщил офицер в разговоре с RT.

По словам Коралева, украинские формирования предприняли пять контратак, включая прорыв бронетехники прямо в цех. Он отметил, что российские бойцы не только отбили все атаки без потерь, но и продвинулись вперёд благодаря поддержке с воздуха и своевременному предупреждению от БПЛА.

Командир подчеркнул, что противник находился буквально в 20-30 метрах в соседнем цеху, но российские военные были готовы к отражению атак. Коралев также выразил признательность за присвоение звания Героя России, признавшись, что первоначально не поверил в эту новость.

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Накануне ночью ВС Украины попытались провести десантную операцию у Тендровской косы в Херсонской области. В вылазке были задействованы восемь украинских катеров, все они были остановлены российскими морскими пехотинцами — одна лодка затонула, остальные ретировались.

Юрий Лысенко
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