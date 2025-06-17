В Литве разыскивают россиянина, который выпрыгнул из калининградского поезда

Россиянин выпрыгнул в Литве из поезда, который ехал в Калининград. Его ищет полиция, сообщает телеграм-канал SHOT.

Сбежавший в Литву парень. Фото © Telegram / SHOT

Сегодня утром 21-летний Даниил М., родом из Башкирии, отправился на поезде Адлер – Калининград, следовавшем через Литву. По словам проводника, незадолго до прибытия поезда на станцию Кибартай (примерно за 25 минут) была обнаружена открытая дверь. После проверки пограничниками выяснилось, что Даниил М. пропал.

Отец Даниила был потрясён его внезапным исчезновением. Он рассказал, что незадолго до этого сын навещал родственников в Подмосковье и не давал никаких поводов заподозрить, что планирует побег. По словам мужчины, Даниил находился в постоянном поиске себя, переезжая из Подмосковья в Уфу и даже в Турцию, но нигде не мог найти удовлетворения. Родные утверждают, что он не был связан с какими-либо запрещёнными организациями и не разделял радикальных убеждений.

Сейчас россиянина разыскивает литовская полиция. Дома его ждут родители и две сестры.