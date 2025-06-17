Цыганские бароны, созвавшие под Липецком сходку по наркорынку, отделались штрафами

Представители цыганской элиты Центрального федерального округа были освобождены из-под стражи после задержания, которое произошло вблизи города Елец Липецкой области. Согласно данным Mash, незадолго до запланированного сбора в населённом пункте Ключ Жизни, полиция получила информацию о высокой вероятности возникновения массового конфликта с применением огнестрельного или холодного оружия.

Причиной конфликта послужила личная вражда между несколькими баронами, которые борются за передел наркотических потоков в регионах ЦФО. Силовые структуры прибыли на место до начала потасовки и задержали всех участников крупной сходки.

По уточнённым данным, 56 человек оказались в отделении полиции после задержания. На 37 из них были оформлены протоколы о мелком хулиганстве, и каждый получил штраф в тысячу рублей. Ни один из задержанных не был арестован.