ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июня, 12:48

«Я весь посинел»: Старший сын Никаса Сафронова едва не умер из-за протеинового коктейля

Старший сын Никаса Сафронова едва не умер от отёка Квинке из-за соевого протеина

Дмитрий Сафронов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dmitriy_safronov

Дмитрий Сафронов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dmitriy_safronov

Дешёвый протеин едва не стоил жизни старшему сыну Никаса Сафронова. Белковая добавка вызвала отёк Квинке, после чего мужчине потребовалась экстренная помощь врачей. Об этом он рассказал в социальных сетях.

Сын Никаса Сафронова о спасении при отёке Квинке. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dmitriy_safronov

«Начинаю кашлять, начинаю хрипеть и тяжело дышать. Буквально через пять минут я просто начинаю задыхаться, теряю сознание. Вспоминаю, что рядом поликлиника. Лечу быстро, везде на красный свет. Смотрю, весь посинел, и думаю, что сейчас отрублюсь. Забегаю в клинику, хрипящим голосом говорю: «Помогите, дайте что-нибудь от аллергии», — рассказал Дмитрий.

Подарок друга едва не стоил Сафронову жизни. Спортивная добавка, купленная за 500 рублей, вызвала у него сильнейшую аллергическую реакцию. В больнице Дмитрию поставили диагноз — отёк Квинке — и немедленно госпитализировали. Медики констатировали: опоздай Сафронов на 15 минут, его спасение было бы невозможным.

В Челябинске у мальчика случился отёк Квинке из-за соседа
В Челябинске у мальчика случился отёк Квинке из-за соседа

А ранее Life.ru писал, что на популярных турецких курортах — в Сиде, Кемере и Анталье — зафиксирован резкий всплеск необычных аллергических реакций у российских туристов. Из-за сильной жары и яркого солнца у туристов участились случаи фотодерматоза.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Никас Сафронов
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar