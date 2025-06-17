«Я весь посинел»: Старший сын Никаса Сафронова едва не умер из-за протеинового коктейля

Дешёвый протеин едва не стоил жизни старшему сыну Никаса Сафронова. Белковая добавка вызвала отёк Квинке, после чего мужчине потребовалась экстренная помощь врачей. Об этом он рассказал в социальных сетях.

Сын Никаса Сафронова о спасении при отёке Квинке. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dmitriy_safronov

«Начинаю кашлять, начинаю хрипеть и тяжело дышать. Буквально через пять минут я просто начинаю задыхаться, теряю сознание. Вспоминаю, что рядом поликлиника. Лечу быстро, везде на красный свет. Смотрю, весь посинел, и думаю, что сейчас отрублюсь. Забегаю в клинику, хрипящим голосом говорю: «Помогите, дайте что-нибудь от аллергии», — рассказал Дмитрий.

Подарок друга едва не стоил Сафронову жизни. Спортивная добавка, купленная за 500 рублей, вызвала у него сильнейшую аллергическую реакцию. В больнице Дмитрию поставили диагноз — отёк Квинке — и немедленно госпитализировали. Медики констатировали: опоздай Сафронов на 15 минут, его спасение было бы невозможным.