Суд приговорил экс-премьера Франции к условному четырёхлетнему сроку
Экс-премьер Франции Фийон получил 4 года условно по делу о фиктивном найме жены
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Апелляционный суд Парижа назначил бывшему премьеру Франции Франсуа Фийону условное наказание по делу о трудоустройстве его супруги. Политик избежал реального заключения, но получил крупный штраф и пятилетний запрет на участие в выборах. Об этом сообщила газета Le Figaro.
Речь идёт о деле о фиктивной работе жены Фийона, которая, по версии следствия, на протяжении нескольких лет числилась его помощницей. Апелляционный суд смягчил приговор 2022 года, согласно которому экс-премьер должен был провести один год в тюрьме. Теперь он полностью избежал заключения, но не сможет участвовать в выборах в течение пяти лет.
Ранее бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заочно получил 11,5 года лишения свободы. Его признали виновным в организации массовых беспорядков, коррупции и незаконном приобретении земли. Суд также постановил конфисковать имущество Атамбаева и лишить его государственных наград.