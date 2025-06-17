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Регион
17 июня, 12:37

Суд приговорил экс-премьера Франции к условному четырёхлетнему сроку

Экс-премьер Франции Фийон получил 4 года условно по делу о фиктивном найме жены

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Апелляционный суд Парижа назначил бывшему премьеру Франции Франсуа Фийону условное наказание по делу о трудоустройстве его супруги. Политик избежал реального заключения, но получил крупный штраф и пятилетний запрет на участие в выборах. Об этом сообщила газета Le Figaro.

Речь идёт о деле о фиктивной работе жены Фийона, которая, по версии следствия, на протяжении нескольких лет числилась его помощницей. Апелляционный суд смягчил приговор 2022 года, согласно которому экс-премьер должен был провести один год в тюрьме. Теперь он полностью избежал заключения, но не сможет участвовать в выборах в течение пяти лет.

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Ранее бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заочно получил 11,5 года лишения свободы. Его признали виновным в организации массовых беспорядков, коррупции и незаконном приобретении земли. Суд также постановил конфисковать имущество Атамбаева и лишить его государственных наград.

Милена Скрипальщикова
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