Ликвидирован капитан-лейтенант элитного центра ВСУ Николай Худевич

Капитан-лейтенант, командир диверсионно-разведывательной группы элитного 73-го центра специальных операций Вооружённых сил Украины (ВСУ) Николай Худевич был ликвидирован в районе Рыжевки Сумской области. Худевич прошёл боевую подготовку за рубежом, где особое внимание уделялось операциям на воде и под водой.

73-й МЦСпН включает в себя отряды подводного минирования и разминирования, разведывательные группы, а также подразделения боевого и тылового обеспечения. С начала конфликта в 2014 году специалисты этого Центра принимали участие в ключевых операциях, включая события в Иловайске и Дебальцево, а также действовали на юге ДНР. В настоящее время они продолжают выполнять задачи в Херсонской области и на территории Сумщины.