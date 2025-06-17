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Специальная военная операция (СВО)

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17 июня, 12:57

Ликвидирован капитан-лейтенант элитного центра ВСУ Николай Худевич

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / podyom

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / podyom

Капитан-лейтенант, командир диверсионно-разведывательной группы элитного 73-го центра специальных операций Вооружённых сил Украины (ВСУ) Николай Худевич был ликвидирован в районе Рыжевки Сумской области. Худевич прошёл боевую подготовку за рубежом, где особое внимание уделялось операциям на воде и под водой.

Капитан-лейтенант, командир диверсионно-разведывательной группы элитного 73-го центра специальных операций Вооружённых сил Украины (ВСУ) Николай Худевич. Фото © Львовский национальный университет имени Ивана Франко

Капитан-лейтенант, командир диверсионно-разведывательной группы элитного 73-го центра специальных операций Вооружённых сил Украины (ВСУ) Николай Худевич. Фото © Львовский национальный университет имени Ивана Франко

73-й МЦСпН включает в себя отряды подводного минирования и разминирования, разведывательные группы, а также подразделения боевого и тылового обеспечения. С начала конфликта в 2014 году специалисты этого Центра принимали участие в ключевых операциях, включая события в Иловайске и Дебальцево, а также действовали на юге ДНР. В настоящее время они продолжают выполнять задачи в Херсонской области и на территории Сумщины.

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Ранее в зоне СВО был ликвидирован актёр «Возвращения Мухтара» Юрий Фелипенко, воевавший за ВСУ. Мужчина осудил спецоперацию и отправился служить в украинскую армию в 2023 году.

Полина Никифорова
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